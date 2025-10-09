焦點股》神達：全年營運登峰造極 帶量上漲

市場看好神達全年營運登峰造極，神達今日股價在買盤加持之下帶量上漲。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）受惠於9月營收首次突破百億元關卡，加上品牌廠客戶第四季的拉貨動能持續強勁，激勵市場看好神達全年營運可望登峰，神達今日股價在買盤加持下帶量上漲，截至上午10時47分暫報95元，漲幅3.94%，成交量9萬8501張。

神達集團的事業重點，包括旗下神雲科技的雲端與人工智慧業務，以原廠委託設計製造的商業模式，加上MiTAC品牌，持續透過策略聯盟以及區域緊密的合作，提高客戶滿意度。隨著CSP（雲端服務供應商）在生成式AI應用上的強勁需求，神雲科技更強化AI伺服器的產品線，並積極投入液冷散熱研發，提供客戶全方位的解決方案選擇，達到共贏共榮的成長目標。

此外，神達旗下神數則持續致力於車用電子、車載資通訊服務和智慧物聯網（AIoT）軟硬體整合服務，並以AI邊緣運算整合深耕多年的影像AI與聯網技術，提供跨產業的創新解決方案，以滿足工業自動化、智慧城市、智慧醫療、智慧零售等多元市場需求。同時，神數擁有Windows、Android雙平台系統開發能力，從提供軟硬體服務轉型成提供價值型的全方位服務（AlaaS），維持穩定成長與獲利。

