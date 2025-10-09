10萬美元H-1B簽證費引爭議 ! 黃仁勳坦言 : 當年移民會掏不出這筆錢

黃仁勳表示，如果在川普政府現行移民政策下，可能會阻止他的家人移民美國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在9月宣布，企業若要為外籍專業人士申請H-1B簽證，必須支付10萬美元（約新台幣304萬元）的申請費，此前該費用通常為數千美元。對此，輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）表示，如果在川普政府現行移民政策下，他的家庭「不可能有機會移民美國」。

據《CNBC》報導，黃仁勳週三表示，當時他的家庭根本拿不出10萬美元，所以家人能夠來到美國的機會，也就不可能實現了」。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳出生於台灣，童年時期移居泰國，9歲時與哥哥一同移民美國，父母則在兩年後才赴美。

據報導，美國的H-1B簽證主要提供給具專業技能的外籍人才，但川普日前宣布將簽證費用大幅調漲至10萬美元，令美國科技業震驚。分析師指出，矽谷長期仰賴外籍工程師，尤其來自印度與中國的專業人才，當中亞馬遜（Amazon）是2025財年H-1B簽證的最大申請雇主，核准超過一萬名外籍員工。

其他包括微軟（Microsoft）、Meta、蘋果（Apple）與Google也都在前五名，各自獲批超過4千份申請。

黃仁勳強調，移民是美國夢的基礎，這個理念讓任何人都能來到美國，憑藉努力與才能，為自己創造更好的未來。他補充，父母當初選擇移民，是希望家人能「享受機會」並「在這個非凡的國度實現理想」。

目前輝達贊助約1400份簽證，黃仁勳確認公司將繼續為員工支付H-1B申請費用，他也希望政策未來能有所改善，讓「命運的偶然與機會仍有發生的空間」。

部分科技領袖則公開支持川普的做法。其中，Netflix共同創辦人兼前執行長哈斯廷斯（Reed Hastings）在X（原Twitter）上表示，這筆高額費用是「一個很好的解決方案」，能確保H-1B簽證僅用於「真正高價值的工作」，不再需要抽籤制度，並提高聘用確定性。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在9月受訪時也表示支持，我們需要讓最聰明的人進入美國，簡化流程並透過經濟誘因來達成，這是好事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法