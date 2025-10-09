台南爭取輝達總部 黃偉哲：已備妥2處用地

南市經發局表示，另一塊為市府地政局開發的南科特定區A區，預計今年由市府取得用地。（南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕因輝達投資北士科園區生變，經濟部正著手盤點全國用地，台南市長黃偉哲今天向中央表達積極爭取輝達總部的意願，目前市府已備好2處產業用地，區位鄰近半導體與或AI發展重鎮。

黃偉哲表示，為向國際重要產業招商，台南市政府在南科台南園區、沙崙智慧綠能科學城2處的周遭，編定產業專用區。2塊專區面積均在4公頃以上，且土地權管單純，由市府自行招商，與其他民間單位沒有產權合約問題。

請繼續往下閱讀...

南市經發局說明，目前已完成盤點，分別是位於高鐵特定區的武東段276-1地號產業專用區，面積約4.35公頃，隔壁為大台南會展中心，步行至台南高鐵站僅需5分鐘，且鄰近中研院、國家實驗研究院、工研院、陽明交大台南校區等重要學研單位。

南市經發局表示，高鐵特定區的武東段276-1地號產業專用區，面積約4.35公頃，步行至台南高鐵站僅需5分鐘。（南市經發局提供）

另一塊為市府地政局開發的南科特定區A區，地點位於安定區，目前正在進行區段徵收作業，預計今年由市府取得用地。鄰近南科臺南園區與樹谷園區，面積約4.1公頃可作為廠房或研發、試量產基地。距離台積電、聯電等公司，僅需10分鐘的車程。且鄰近國道1號，在30分鐘內可進入臺南產業園區、永康產業園區、永康科技工業區等產業聚落，可就近接觸半導體供應鏈。

黃偉哲說，台南是最適合半導體與AI發展的縣市，不僅擁有完整的半導體上中下游生態，也是中央擇定的AI產業園區與智慧機器人產業聚落。不論輝達需要接觸CoWoS供應端，或是與應用端的機器人、無人機等業者合作，台南都是國內最好的選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法