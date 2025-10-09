想到台南農村置產？ 安定、白河4筆抵費地 每坪最高逾18萬元

安定區中榮段73地號土地標售。（圖由南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕想在台南鄉村地區置產的民眾可把握機會！南市地政局辦理4筆農村社區土地重劃區抵費地公開標售，今（9）日起至11月10日止公告招標，並將於11日開標，其中最高底價每坪超過18萬元。

標售底價介於每坪3萬7686元至18萬3471元不等，其中安定區中榮段73、73-1兩筆土地面積分別為203.66平方公尺（約61.59坪）及203.67平方公尺（約61.61坪），屬於此次標售面積較大的地段，吸引不少地方關注。

地政局指出，本次標售地分布在安定區與白河區，均屬「鄉村區乙種建築用地」，採現況標售方式辦理。局長陳淑美表示，這些土地具生活機能潛力與未來開發彈性，建議有意投標的民眾可先行勘查現地環境再評估投標。

南市安定區中榮段73-1地號土地標售。（圖由南市地政局提供）

地政局說明，農村社區土地重劃能改善地方生活環境、使地籍產權更明確，也提升土地使用價值，對地方發展具正面效益。

有意投標的民眾，須於11月10日前以掛號郵寄方式送達「新營中山路郵局第33號信箱」，不受理親送文件。開標作業將於11月11日上午10時，在民治市政中心南瀛大樓7樓會議室進行。

