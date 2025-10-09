焦點股》信音：DDR5連接器沾光 帶量攻1年高點

信音指出，公司於2023下半年開發出DDR5 DIMM Socket新產品，持續在產品創新方面取得顯著的成績。（信音提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠信音（6126）受惠於DDR5連接元件題材火熱，加上9月營收年月雙增，帶動第3季業績創下3年來同期新高，今日股價大受激勵，在買盤力挺之下，早盤高點觸及31.8元，創下10個月來高點，截至上午10時30分暫報31.3元，漲幅7.75%，成交量5062張。

信音指出，公司於2023下半年開發出DDR5 DIMM Socket新產品，持續在產品創新方面取得顯著的成績。今年將繼續強化高頻高速產品研發，重點鎖定USB4.0 ver2 80Gbps、PCle Gen6、DDR5 DIMMSocket等規格連接器等，申請國際主流品牌認證，拉高產品技術門檻與市場進入障礙。

信音提到，公司也將持續拓展全球市場與高端應用客群，聚焦伺服器、機器人自動化應用、車用電子、新能源與消費型電子應用，尤其針對高速資料傳輸介面（如 USB4.0ver280Gbps、PCle Gen6）與DDR5等高頻高速連接器的需求，擴充美國、亞洲、歐洲海外代理商銷售通路據點，建立整體行銷網路。

