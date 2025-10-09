焦點股》台積電：達1455元創新天價 下午公布9月營收受關注

台積電股價達1455元創新天價，下午公布9月營收受關注。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI熱潮與美國聯準會降息前景激勵美股週三收漲居多，標普500指數與那斯達克指數雙雙再度創下歷史新高，輝達執行長黃仁勳指AI算力需求大增，激勵輝達股價漲幅達逾2%，台積電ADR上漲10.49美元，漲幅為3.57％，收在304.52美元。台積電（2330）今股價開高走高，以1440元開出，盤中最高達1455元，上漲40元，漲幅逾2.8%，再創新天價，市值達37.73兆元，日增上兆元。

受惠蘋果與AI相關客戶拉貨帶動先進製程需求強勁，台積電今盤後將公布9月營收。台積電先前法說會預估第3季以新台幣兌美元匯率29元計算，營收約介於318至330億美元之間（換算新台幣約9222至9570億元），中間值估約季增8%，單季營收再創新高可期。

台積電7月、8月營收相繼破3千億元大關，累計達6589.38億元，9月營收若達2980.62億元即可達財測高標。法人認為，8月中旬以來，新台幣回貶到30元以上，台積電第3季營運又呈現旺季效應，營收可望較預期為佳。

