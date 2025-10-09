焦點股》世界健身-KY：9月營收9.67億元 創單月新高

世界健身-KY（2762）公布9月合併營收達9.67億元，年增17.9%，月增2.8%，並創下單月營收歷史新高；累計1~9月合併營收81.05億元，年增11.41%。（世界健身-KY提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕世界健身-KY（2762）公布9月合併營收達9.67億元，年增17.9%，月增2.8%，並創下單月營收歷史新高；累計1~9月合併營收81.05億元，年增11.41%。

世界健身-KY表示，9月營收亮眼得益於全台136家分店夏季會員入會創新高，使同店銷售穩健成長，也帶動新分店的強勁發展。

全台擁有4萬名會員的True Yoga Fitness9月底突然停業，促使健身消費市場的重新整合，World Gym擁有豐富的有氧團體課程、熱水池桑拿設施，加上親民的月費和便利的分店位置，True Yoga Fitness會員跳槽入會，進一步鞏固世界健身-KY的領導地位。

世界健身-KY董事長柯約翰John Caraccio表示，台灣健身市場的整合，特別是在True Yoga Fitness關閉後，對於像是世界健身俱樂部，這樣大型且成熟連鎖業者來說，是正面發展，「這個變動，讓我們在不需額外的成本支出下，刺激同店銷售成長，也讓我們能夠專注為會員提供卓越的價值與體驗。」

世界健身-KY近期也宣布與巴西及墨西哥，完成簽署總特許經營權協議，兩個地區預計於今年第4季，會新增據點，透過特許加盟機制擴張全球布局，延續成長動能。

