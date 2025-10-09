IMF、英央行齊聲警告 AI熱潮恐導致股市「突然」回檔

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）和英國央行（BOE）週三（8日）接連警告，隨著AI熱潮將股市推向網路泡沫時期水位，全球股市面臨突然回檔的風險。

《金融時報》報導，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）週三表示，市場對「AI提高生產力潛能」的樂觀情緒可能會「突然轉變」，進而衝擊世界經濟。就在喬治艾娃發表相關言論的幾小時前，負責監管金融穩定的英國央行，也將全球金融市場與2000年網路泡沫破裂後出現的金融危機相提並論，警告全球金融市場存在「突然回檔」的風險。

請繼續往下閱讀...

喬治艾娃在IMF下週舉行年會前發表的演說中表示，今天的股市正朝著25年前網路推動的牛市時期水準邁進。IMF總裁和英國央行的發言是全球官員至今最明確的警告，即AI引發的市場泡沫可能破裂。

喬治艾娃指出，對AI的樂觀情緒「點燃」了市場，並協助支撐全球經濟。但喬治艾娃補充，股價的大幅回檔可能拖累全球經濟成長，暴露出脆弱性，並使發展中國家的處境尤其艱難。英國央行金融政策委員會在週三最新會議記錄中也以類似措辭警告，市場大幅回調的風險已經增加。

報告稱，美國股票經週期調整後的本益比已接近25年前的水位，相當於網路泡沫時期的高峰。報告也補充，標普500指數預期本益比為25倍，這一水準高於歷史水位，但低於2000年網路泡沫時期。今年以來，標普500指數已上漲14％，從川普關稅政策後的低迷迅速反彈。

英國央行也提到，近幾個月以來，美國汽車信貸市場的違約加劇了市場轉彎的風險，並稱，這些情況凸顯了市場的一些風險。其他風險則包括來自聯準會（Fed）面臨不斷增加的政治壓力，這可能導致美元資產大幅重新定價，以及法國、日本政治僵局的不確定性，這也可能打亂債市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法