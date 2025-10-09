不只北士科 蔣萬安證實輝達同步發函北市府找地

台北市長蔣萬安今（9）早出席斯文里二期整建住宅公辦都更案簽約儀式。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）發函給經濟部，請求協助盤點符合需求的土地，被解讀是否放棄台北市士林北投科技園區，台北市長蔣萬安今（9）表示，市府同步收到輝達的來函，請求協助尋找北士科T17、T18以外適合的土地，這就是一般行政程序。他認為，不管是中央的地、市府的地、私人的土地，只要在台北，對台北就是加分，對市民就有利，市府會全力協助。

蔣萬安指出，台北市政府同步收到輝達正式來函，希望市府協助尋找在台北市T17、T18以外適合的土地，「這就是一般的行政程序」；市府也都做好準備，也提供了相關的資料，包括現在中央盤點出來松南營區旁邊的一塊地，市府很早之前就親自帶輝達去看過松南營區，現在中央說會全力的協助跟幫忙，兩塊地一併開發，一起來討論是好事。

蔣萬安強調，他的態度一直非常清楚，一開始輝達找到市府，希望能夠落腳在台北市，「其實只要輝達總部選定在台北，不管是中央的地、市府的地、私人的土地」，市府都會給予全力的協助，「不管是誰的地，只要在台北，對台北就是加分，對市民就有利」，他會和中央一起努力。

