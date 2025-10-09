身兼3份工、月收破8萬！她報稅一看傻眼：退休年金幾乎沒增加

隨著副業與自由接案等彈性工作型態逐漸普及，越來越多人不再依賴於公司，也能穩定獲得收入。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著副業與自由接案等彈性工作型態逐漸普及，越來越多人不再依賴於公司，也能穩定獲得收入。其中甚至有部分非正規雇用者，兼差多份工作，年收入甚至超過正職員工。不過即便眼前收入可觀，現實卻是「並不代表未來生活有保障」，尤其是對「老後年金」感到不安的人特別多，日本一名40多歲女子田村彩子（化名）就陷入這樣的困境，她每個月收入接近40萬日圓（約8.1萬元新台幣），但在報稅時看到資料總覺得不安，這是因為副業收入與日本的「厚生年金」無關，因此年金金額並沒有提升，她想到將來自己可能成為「老年破產預備軍」，就感到很害怕。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，彩子作為契約員工，每週工作5天，並利用週末與晚間時間，兼職從事文章寫作與圖片編輯等副業。僅從收入面來看，她年收入約520萬日圓（約106萬元新台幣），對於單身獨居者而言不算差。然而最近在辦理報稅時，她突然開始產生疑慮：「這樣下去真的沒問題嗎？」

彩子表示：「我之所以開始副業，是因為疫情期間契約工作收入不穩，未來看不到保障。我本身喜歡寫文章，所以開始接網路文章寫作及照片處理等工作。」

她的副業逐漸穩定，2024年度與本業合計的收入約達520萬日圓。她曾感覺：「做到這個程度，我可以存錢，生活也算穩定了。」然而今年春天在查看由會計師準備的報稅資料時，她意識到一個問題。

最大的問題就是「年金幾乎沒增加」，彩子這才發現，副業收入全部算作事業所得，因此不會反映在厚生年金裡。雖然作為契約員工的本業，她有加入社會保險，但年金支付金大約只有每月10多萬日圓。她第一次認真地思考：「這樣老後，真的能過得下去嗎？」

報導分析，日本厚生年金制度在原則上，只會反映透過本業雇主支付的報酬。如果副業收入不是薪資所得，則不會影響年金計算。因此即便加入厚生年金，如果收入大部分來自獨立工作者身分的「副業」，而非本業的話，老後實際能領到的年金金額可能比預期少。舉例來說，即便月收入40萬日圓，其中30萬日圓（約6.117萬元新台幣）來自副業，年金計算只會反映剩下的10萬日圓（約2.039萬元新台幣）部分。

報導建議，即便收入再高，也不保證未來生活安全，像彩子這樣「現階段收入不錯的非正規就業者」，更需要正視這些看不見的潛在風險。由於副業收入不計入老後年金，且彩子未額外加入國民年金，目前彩子的情況只能依靠「自己努力」準備退休資金。

