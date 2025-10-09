Q3可望轉獲利 華邦電、南亞科價量俱揚

華邦電昨公布9月合併營收為79.2億元，月增12.94%、年增9.52%，左為董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股三大指數上漲，記憶體大廠美光股價漲幅超過5%，受惠記憶體價格上漲與出貨量增加，台股記憶體族群9月營收紛走高，激勵華邦電（2344）與今「出關」的南亞科（2408）股價連袂上漲，成交量也續居高不下。

華邦電昨公布9月合併營收為79.2億元，月增12.94%、年增9.52%，創39個月以來單月營收新高；第三季合併營收為217.71億元，季增3.58%、年增2.15%，創12季以來新高；今年前9月累計合併營收為627.81億元，年減0.22%。華邦電8月已公告轉為獲利，法人預期下半年將逐季獲利。

華邦電昨股價漲多回檔，收41.25元，下跌1.4元，成交量46.55萬張，居台股成交量第一，其中，外資大賣達逾7萬張、為連2賣。華邦電今股價開高走高，早盤最高達44.35元，截至9點43分，股價暫報42.9元，上漲1.65元，成交量超過22.5萬張。

DRAM廠南亞科也已公佈9月合併營收66.64億元，月減1.45%，但仍呈現高檔水準，年大增157.81%；第三季合併營收為187.79億元，季增78.4%、年大增1.3倍，創近14季以來的單季新高；前三季累計合併營收為364.93億元，較去年同期增加32.43%。

受惠DDR4價格上漲，南亞科於8月已提早單月獲利，優於該公司預期，法人預估南亞科第三季將可望轉虧為盈。該公司將於13日召開法說會，屆時將公布第三季財報與展望第四季營運，值DRAM漲價與市況熱，預期法說會將是市場關注的焦點。

南亞科昨結束處置期，今股價也一度漲達98.1元，逼近百元大關，截至9點44分，股價暫報95.8元，上漲5元、漲幅逾5.5%，成交量8.54萬張。

