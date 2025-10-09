自由電子報
財經 > 證券產業

皇家可口28日上市 競拍底價62.61元

2025/10/09 09:52

南僑 （1702） 轉投資皇家可口 （7791） 將於10月28日掛牌上市，皇家可口即日起至14日啟動上市前股票競價拍賣，共有7200張股票競拍，競拍底價為每股62.61元，暫訂上市承銷價為每股72元。（記者楊雅民攝）南僑 （1702） 轉投資皇家可口 （7791） 將於10月28日掛牌上市，皇家可口即日起至14日啟動上市前股票競價拍賣，共有7200張股票競拍，競拍底價為每股62.61元，暫訂上市承銷價為每股72元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑 （1702） 轉投資皇家可口 （7791） 將於10月28日掛牌上市，皇家可口即日起至14日啟動上市前股票競價拍賣，共有7200張股票競拍，競拍底價為每股62.61元，暫訂上市承銷價為每股72元。

皇家可口主力的冰品與急凍熟麵在台灣市場皆穩居市佔率第一，上半年稅後淨利約2.85億元，年增逾20.35%、每股盈餘4.08元，法人預估，今年獲利可望雙位數成長。

皇家可口成立於1986年，1988年就有杜老爺甜筒從1988年至今，累計已銷售11億支，並於1991年推出杜老爺明星商品-曠世奇派，至今銷售已達13億支，桶裝冰淇淋從1992年銷售，加上情人果脆冰棒，4大長銷冰品至今仍占冰品營收6成。

光是曠世奇派今年營收已年增16%，近3年的營收增加1億元，目前冰品自有品牌營收占比75%，代工品牌營收占比25%，其中冰品自有品牌1~8月營收成長1.1億元，年增11%。

在冰品專利新產品將帶動B2B銷售提升以及急凍熟麵新產線量產後，可望擴大餐飲及零售通路滲透率，法人評估未來3-5年每年將維持雙位數成長。

另一明星產品急凍熟麵於1998年成立第1條生產線，2012年設立第2條生產線，目前產能幾乎接近滿載，已投資的第3條生產線將於10月投產，產能滿載可望創造年產值6億元，是第1條和第2條生產線的總和，帶動急凍熟麵營收翻倍。

法人指出，皇家可口在冰品與急凍熟麵雙引擎營收仍持續成長帶動下，未來3~5年營運成長動能無虞，營收可望維持雙位數成長。

