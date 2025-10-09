焦點股》景碩：BT載板漲不停 連拉2根漲停

景碩營運增溫，股價連拉兩根漲停。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠景碩（3189）受惠AI伺服器與顯卡需求增溫，9月合併營收35.86億元，月增4.82%、年增35.51%，創近3年單月新高，近來BT載板持續漲價，吸引外資進場布局，股價連拉兩根漲停，表現相當強勢。

景碩今日股價小幅開高後，買盤大舉進場急拉，開盤短短12分鐘強攻漲停，截至9:30分左右，景碩亮燈漲停，漲停價137.5元，成交量約3萬張，漲停委買張數逾1.1萬張。

景碩第3季合併營收103.56億元，季增8.29%、年增26.34%，今年前9月合併營收285.39億元，年增26.89%，景碩看好在AI伺服器需求帶動下，下半年營運呈現逐季成長，明年表現有望優於今年。

美系外資預估，因BT載板上游材料T-glass供給短缺，加上金價上漲，兩者合計佔BT載板成本3-4成，預估BT載板有望再調漲價，高階ABF載板也可能進入漲價循環，有助景碩獲利表現。

