自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》景碩：BT載板漲不停 連拉2根漲停

2025/10/09 09:50

景碩營運增溫，股價連拉兩根漲停。（記者卓怡君攝）景碩營運增溫，股價連拉兩根漲停。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠景碩（3189）受惠AI伺服器與顯卡需求增溫，9月合併營收35.86億元，月增4.82%、年增35.51%，創近3年單月新高，近來BT載板持續漲價，吸引外資進場布局，股價連拉兩根漲停，表現相當強勢。

景碩今日股價小幅開高後，買盤大舉進場急拉，開盤短短12分鐘強攻漲停，截至9:30分左右，景碩亮燈漲停，漲停價137.5元，成交量約3萬張，漲停委買張數逾1.1萬張。

景碩第3季合併營收103.56億元，季增8.29%、年增26.34%，今年前9月合併營收285.39億元，年增26.89%，景碩看好在AI伺服器需求帶動下，下半年營運呈現逐季成長，明年表現有望優於今年。

美系外資預估，因BT載板上游材料T-glass供給短缺，加上金價上漲，兩者合計佔BT載板成本3-4成，預估BT載板有望再調漲價，高階ABF載板也可能進入漲價循環，有助景碩獲利表現。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財