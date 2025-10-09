涉協助青年運動、哈瑪斯 美國將15中企列貿易黑名單

美國擴大貿易黑名單，15家中企涉協助青年運動、哈瑪斯採購美國電子元件，被列入美商務部實體清單。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國週三（8日）表示，將15家中企列入貿易黑名單，主因是這些公司協助伊朗代理人購買美國電子元件，而這些零件被發現使用於青年運動（Houthi）和哈瑪斯（Hamas）等武裝人士操作的無人機上。

《路透》報導，根據聯邦公報（Federal Register），10家中企因協助青年運動在內的代理人購買無人機系統的零件，而被列入美國商務部的實體名單之中。

請繼續往下閱讀...

文中指出，2023年10月7日左右，以色列軍方發現多架由哈瑪斯等伊朗代理人操作的武裝無人機，其中的殘骸發現多個美國製造的電子元件，隨後又有5家中企被列入名單之中。

根據以色列統計，哈瑪斯領導的武裝人士當天在以色列發動攻擊，造成1200人死亡，並引發了加薩戰爭。

美國這次行動總共新增了29家企業，其中包括總部位於土耳其和阿拉伯聯合大公國的企業。這些公司由於某些活動被視為「違反美國國家安全和外交政策利益」，因此被列入美國商務部的實體名單，管制清單上的公司若要出口商品，將需要申請許可證，而相關申請有高機率會被拒絕。

