美國迪士尼又要漲價了 ! 明年「2假期」入園票價直逼7000元、再刷新高

迪士尼再度調漲假期門票，明年感恩節率先實施。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕多家美媒報導，迪士尼 （Disney）樂園又要漲價，主要瞄準假期入園門票，將在美國明年的感恩節假期（11月24日至29日） 與聖誕、跨年假期間，調漲入園門票價格。《fox11》指出，迪士尼此次票價上漲，單日票價將創歷史新高。

根據迪士尼聲明，美國佛羅里達州奧蘭多的華特迪士尼世界度假區 （Walt Disney World Resort） 單日門票，從2026年假期開始，由目前最高價格199美元（約新台幣6072元）再上漲至224美元 （約新台幣6835元），最低票價則沒變化、維持104美元（約新台幣3171元），這是自2019年以來的價錢。

外媒指出，自迪士尼樂園和迪士尼世界開業以來，門票價格多年來大幅上漲。由於需求持續高漲，迪士尼通常每年上調1次門票價格，包括樂園持續擴建，為遊客提供全新體驗，以及迪士尼持續提高演員的薪酬。

迪士尼樂園在2015年至2025年「一日一園」的票價，分級定價結構是2016年開始實施。除了入園票價持續上漲，迪士尼樂園的停車費也不斷攀升。數據顯示，2017年至2025年間，一般停車費上漲了20美元（約新台幣609元）、漲幅達100%，優先停車費上漲了25美元（約新台幣762元）、漲幅達71.43%。

華特迪士尼公司股票週三收盤下跌0.57%、至每股111.89美元。

