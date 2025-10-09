台股開盤》電金雙引擎 指數漲400點登27463點新高

電金雙引擎，指數漲400點登27463點新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週三在科技股領漲，那指也首度站上23000點，而台積電ADR更大漲3.57%，受此激勵，台股週四在台積電開盤上漲25元帶動，指數跳空漲237.93點，以 27301.61點開出，在電子股領大反攻，金融股助陣下，指數開高走高，漲400點，來到27463點，再創新高，不過，受傳產走勢疲弱拖累，指數漲勢收斂，早盤指數漲約300點。

在科技股領漲下，市場聚焦人工智慧（AI）熱潮與美國聯邦準備理事會（Fed）降息前景，暫時忽略美國政府關門影響，週三美股主要指數反彈，標普與那指再創新高，且那指史上首度站上23000點大關。台積電ADR大漲3.57%。

道瓊工業指數下跌1.2點，收在46601.78點。

標普500指數揚升39.13點或0.58%，收在6753.72點。

那斯達克指數上漲255.02點或1.12%，收23043.38點。

費城半導體指數勁揚225.43點或3.40%，收6860.20點。

