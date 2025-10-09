老屋不退流行 高雄市住宅買賣平均屋齡逾30年

高雄市住宅買賣移轉平均屋齡突破30年。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市住宅買賣移轉平均屋齡今年起已突破30年，顯示30年以上的老屋在住宅交易市場仍有一定競爭力。

根據內政部不動產資訊平台統計，高雄市住宅買賣移轉平均屋齡去年底為29.6年，今年第1季首度突破30年達30.78年，今年第2季再攀高至31.02年，已經連續2季站上30年大關；2021年第2季時，高雄市住宅買賣移轉平均屋齡僅24.37年，4年來住宅買賣移轉平均屋齡已經提高6.65年，儘管這幾年建商大量推出新建案，但30年以上的老屋在市場上仍有基本成交量。

高雄市住宅買賣移轉平均面積則從2021年第2季的33.75坪，降至今年第2季的31.87坪，4年來僅減少1.88坪。

房仲人士分析，近年建商推案小宅當道，且單價明顯上漲，多數購屋者尤其自住需求者首重使用面積，一定屋齡以上的中古屋坪數較大、公設較低、單價較低，較符合自住需求，因此這幾年住宅買賣移轉平均屋齡明顯提高，但平均面積變化不大，仍維持30坪以上，反映多數自住者的需求。不過，30年以上老屋需多花費裝修與管線整理費用，尤其集合式住宅還需留意管委會及公積金運作是否正常。

