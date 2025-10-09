高雄3場域可供輝達總部選 網評：說服輝達的理由是「這個」

高雄3場域可供輝達總部選，圖為205兵工廠。（翻攝好過日）

〔記者王榮祥／高雄報導〕NVIDIA總部被台北卡關，讓高雄機會大增！？臉書粉專高雄好過日彙整高雄至少有3大場域可供選擇，但能說服輝達的理由，應是讓輝達相信中央與高雄持續改善與台灣全境交通、資通訊連接機能，將總部設在亞灣也能充分和協力廠商合作並羅致足夠人才。

NVIDIA海外總部原本選擇北士科T17、T18用地，然而在台北市府與新光人壽無法解決問題下，目前陷入僵局，導致總部土地取得難產。

好過日指出，高雄能否成為NVIDIA總部候選地點、又成這兩天議會質詢焦點，市議員郭建盟就表示高雄亞灣水岸特貿一土地面積2.79公頃、特貿二2.72公頃，會展中心旁特倉三土地超過5公頃可供建廠；林智鴻等議員則認為205兵工廠搬遷後非常有潛力，市長陳其邁也表示「若輝達要選擇那一塊（205），可帶動週遭整個就業」。

好過日比對205都市計畫圖，特貿4用地有20.5公頃，對於用地需求3公頃的NVIDIA總部綽綽有餘，還可結合其餘空間開發；因此高雄有特倉三、特貿四C、四D這幾塊地可選擇。

好過日評析，雖然高雄用地齊備、行政效率高，但對爭取NVIDIA仍有一定障礙要克服，要讓輝達有機會放棄台北選擇高雄，除用地效率與各項優惠，還有一些事須努力。

好過日認為，高雄需與經濟部一起說服輝達，在大南方計畫中，包含鴻海轉向亞灣設立總部，台積電、日月光、緯創等廠商也擴大在高雄投資，且透過亞灣3.0、205開發、高鐵延伸、機場升級等大建設，高雄持續改善與台灣全境交通、資通訊連接機能，將總部設在亞灣也能充分和各協力廠商合作並羅致足夠人才，這才是能說服輝達的理由。

