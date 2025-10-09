日媒爆：鴻海、日產談判破局 放棄收購追濱工廠

日媒爆，鴻海已放棄收購日產汽車追濱工廠的計劃。（法新社資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠日產汽車（Nissan）因財務困難近期積極與外界洽談交易，日前傳出鴻海（2317）有意與日產合作生產電動車，並針對收購日產追濱工廠進行討論，不過，日媒最新消息揭露，雙方談判破局，鴻海已放棄收購追濱工廠的計劃。

《東京電視台》報導，知情人士透露，鴻海在5月左右開始與日產商談收購追濱工廠的事宜，包括54萬平方公尺的土地、建物和生產設施，同時也可能接管該廠部份員工。

據稱，日產提出的總價遠超過1000億日圓（約新台幣）。以工廠週邊路線價、官方地價計算，這塊土地的市值約300億至400億日圓（約新台幣至），即使加上一些老舊設備的成本，這仍然不是一筆划算的交易。

但對於鴻海而言，想要在日本順利推動電動車代工業務，在當地設廠是必要的行動，收購日產的電動車生產基地追濱工廠整體來看相當合理，因此，即使是條件不甚理想，鴻海也願意接受。

日產執行長埃斯皮諾薩（Ivan Espinosa）在今年7月的記者會上宣佈，追濱工廠將在2027年末停產，並表示，公司正在考慮出售該廠資產或變更用途。

除了鴻海之外，日產也與多個潛在買家針對出售事宜展開協商，但最終對鴻海保留回應。與此同時，希望加速業務擴張的鴻海對於日產不斷拖延談判感到不耐凡，最終雙方在9月停止談判。

日產內部人士表示，公司內部有人在問，為什麼不接受鴻海的提案，該名人士認為，現任管理團隊不想被視為是「接受了鴻海的救助」，而目前還沒有聽說與其他潛在買家的談判有任何進展。

被問到關於追濱工廠出售談判的進展時，日產發言人表示，公司正在考慮出售或重新利用工廠相關資產的可能性，關於追濱工廠的未來，正在與各方討論幾種可能的情況。針對與鴻海談判破局的具體情況則未多作回應。

