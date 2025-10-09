外媒關注台灣遭點名俄石腦油最大買家 經濟部長龔明鑫說話了

經濟部長龔明鑫。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日前台灣遭點名，成俄羅斯石腦油（輕油）最大買家，引發國內外媒體關注。《路透》報導指出，台灣經濟部長龔明鑫說，台塑的確有買，經濟部也跟台塑溝通過，而廠商願意配合，「如果歐盟明年說不能買，它就不買」。

芬蘭能源與清潔空氣研究中心（Crea）的報告顯示，2025年上半年，台灣進口高達190萬噸的俄羅斯石腦油，總價值高達13億美元（約新台幣396億元），這與2022年全年僅57.4萬噸的進口量相比，平均每月進口量激增6倍。

《金融時報》指出，石腦油是台灣石化產業鏈的關鍵起點，用於生產塑膠、化纖，更是半導體製造中高階光阻劑等精密化學品的重要原料，這種對單一來源的極度依賴，正直接衝擊台灣的經濟韌性。

而台灣每年有95%的能源仰賴進口，俄羅斯已取代阿聯和印度，成為台灣石腦油最重要的供應商，更加劇這種結構性風險。

除了地緣政治風險，報導也點出，台灣企業的採購行為，也面臨國際壓力和潛在的制裁風險。

《路透》指出，雖然台灣國營企業已於2023年停止進口俄羅斯石油，但私人企業繼續進口俄羅斯石油卻沒有受到任何限制。

龔明鑫8日答詢時指出，俄烏衝突後，中油就停止進口俄羅斯輕油，台塑的確是有買，經濟部有去溝通，也問過歐盟的相關意見，台塑自認符合G7跟歐盟相關規範，在一定金額以下。

而民進黨立委郭國文追問，台塑此舉難道沒有道德、國安及經濟風險？龔明鑫則說，確定會符合G7、歐盟相關規範，「據了解，歐盟可能在明年會講說就不要再買」。

而龔明鑫也表示，台塑願意配合，「如果歐盟明年說不能買，它就不買」。《路透》報導表示，台塑是亞洲最大的石化原料石腦油進口商，透過公開市場招標購買石腦油。

台灣環境權保障基金會（ERF）國際事務主任孫興瑄呼籲，台灣「不應成為資助俄羅斯的戰爭機器」，且不能忽視對俄羅斯化石燃料日益依賴帶來的制裁和供應風險。

不過，也有分析師認為，不應過度解讀台灣的採購行為。新歐亞戰略中心（New Eurasian Strategies Centre）負責人洛夫（John Lough）向《衛報》分析，這看起來更像是台灣石化產業的「機會主義」行為，趁制裁導致價格波動時購入成本相對較低的原料。

他認為，即使這些資金流入俄羅斯的口袋，也很難推論俄羅斯會因此在中國對台灣施壓時提供軍事援助。

