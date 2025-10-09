英特爾遭降評 ! 美投行「1理由」看淡 減碼目標價為24美元

英特爾遭外資降評，所持的理由是近期股價大漲，主是式投資交易帶動，而非本業現轉機。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管英特爾先前獲得輝達50億美元（約新台幣1525億元）的投資，雙方將合作開發用於資料中心和個人電腦的晶片解決方案。但市場卻傳出，美國投行分析師將英特爾的股票評級，從持有（Hold）下調至減碼（Reduce），設定目標價為24美元。

據《Investing.com》週三 （8日） 報導，KeyBanc分析師將英特爾 （Intel）股票評級下調至減碼，所持的理由是，英特爾自8月以來股價已上漲55%，這是因一連串投資交易所推動，而非本身製造業務的長期改善所提振。

近幾月英特爾宣布了3筆重大投資協議，包括軟銀 （SoftBank） 入股20億美元（約新台幣610億元）、獲得美國政府已晶片補貼投資換取的9.9%持股，以及輝達斥資50億美元取得約4%股權。

分析師認為，這些消息確實提振了市場情緒，讓投資人樂觀過頭。但回到實際面，英特爾的轉型仍取決於能否修復晶圓代工業務，但目前該部門持續面臨執行失誤，以及與客戶動能不足的問題。

有媒體報導，英特爾正尋求蘋果及台積電的投資。對此，KeyBanc 表示，這或許能帶來短線利多，但重申唯有與台積電達成技術共享協議，才能實質改善英特爾的製造能力，但現實上的可能性不高，因為台積電正投入龐大的美國投資建廠計畫。

分析師認為，英特爾與輝達達成合作，雙方將專注於整合兩家公司的架構，讓輝達的AI與加速運算技術能與英特爾的x86 CPU技術相結合。

但目前該合作案的「可見度有限」，也難以量化，主要是輝達預計到2029年前，在伺服器平台上仍是採用Arm架構的CPU，因此將英特爾評級降至減碼，並設定目標價為24美元。英特爾昨日收盤37.43美元。

