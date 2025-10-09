黃金最新目標價來了！超驚人飆漲登全球表現最好資產

黃金價格週三（8日）上漲。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕今年迄今金價已上漲54%，成為2025年表現最好的資產之一，漲幅超過全球股市和比特幣，現貨黃金價週三（8日）史上首次突破每盎司4000美元，反映地緣政治和經濟不確定性加劇，及投資人對美國降息的預期。專家認為，目前看不到金價出現明顯回落的任何催化因素，預期黃金將在今年持續上漲，並嘗試挑戰每盎司5000美元的水準。

黃金現貨價上漲1.7%，報每盎司4050.24美元；12月交割黃金期貨上漲 1.7%，報每盎司4070.5美元。

《路透》報導，Metals Focus黃金與白銀主管Matthew Piggott說：「金價的強勁走勢，反映出當前國際總經趨勢、地緣政治背景極為有利於避險資產，同時也反映出市場對其他傳統避險資產的擔憂」。

今年迄今金價上漲54%，成為2025年表現最好的資產之一，漲幅超過全球股市和比特幣；銀價今年迄今上漲71%，憑著與黃金相同的利多因素上漲，現貨市場供應緊張也提供支撐。

金銀上漲的背後是多重因素共振，包括美國降息預期、政治與經濟不確定性上升、各國央行強勁買盤、ETF 資金流入增加以及美元走軟。

Matthew Piggott說：「由於這些因素預計將延續至2026年，目前我們看不到黃金價格出現明顯回落的任何催化因素。因此，我們預期黃金將在今年持續上漲，並嘗試挑戰每盎司5000美元的水準。」

世界黃金協會（WGC）數據顯示，全球黃金ETF今年以來流入資金已達640億美元（約新台幣1.9兆元），光9月就創下173億美元（約新台幣5283億元）的單月紀錄。

分析師指出，「害怕錯過」（FOMO）情緒正在推動這輪漲勢。

其他貴金屬交易部分，現貨白銀上漲3.2%，報每盎司49.35美元，盤中最高觸及49.57美元；現鉑金上漲3%，報1666.47美元，創2013年2月以來最高；現貨鈀金飆升8.4%，報1449.69美元，是逾兩年高點。

滙豐銀行週三上修2025、2026年銀價平均預測，分別達到每盎司38.56美元、44.50美元，理由是金價高漲、投資者需求回暖以及交易波動性預期上升。

