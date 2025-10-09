自由電子報
旺矽斥5億元收購德國ATV 攻歐洲精密量測整合服務商機

2025/10/09 08:57

旺矽斥5億元收購德國ATV，攻歐洲精密量測整合服務商機。（資料照）旺矽斥5億元收購德國ATV，攻歐洲精密量測整合服務商機。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體探針卡與測試設備旺矽（6223） 昨召開董事會通過海外併購案，預計將投資1400萬歐元 （約新台幣5億元），取得德國半導體自動化量測儀器系統整合商 AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH （ATV） 100% 股權。

旺矽表示，已於今年9月24日正式取得德國經濟部BMWE核發的外國直接投資（FDI）核准函，收購基準日訂為今年11月1日。

旺矽指出，ATV 位於德國的半導體重鎮Dresden，為知名測試系統整合服務公司，專門協助客戶打造完善的整合系統，所合作的技術夥伴皆是國際級半導體精密量測設備品牌，ATV以其深厚的技術基底，協助半導體客戶量身打造合適的量測方案，在長期戮力耕耘下，廣獲歐洲地區客戶的高度肯定。

因應未來歐洲地區半導體客戶的需求，強化在地的業務服務能力， 旺矽決定進一步100%併購ATV，藉由併購ATV拓展歐洲地區業務觸角。 預計透過此一併購案，將能提升旺矽在歐洲的精密量測設備整合服務能力，優化客戶服務的完整性與即時性，進一步提升客戶滿意度與信任度。

旺矽目前在美國等海外地區皆設有子公司，歐洲將是繼美國之後另一個半導體投資重鎮，旺矽為滿足客戶的未來需求，透過併購ATV，旺矽預期將有助公司進一步提昇在歐洲地區的整合服務能力。

