黃仁勳：AI運算電力需求大 應先建天然氣電廠

輝達執行長黃仁勳。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕AI巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週三（8日）表示，隨著AI模型從回答簡單的問題，發展到可以進行複雜的推理，今年的運算需求大幅增加。黃仁勳隨後也提到，在這樣的需求下，將需要大量的電力支撐，AI產業應建造新的發電設施，確保能源供應。黃仁勳認為，資料中心應該要配備天然氣，未來某些時刻可能還會採用核電。

《CNBC》報導，黃仁勳在「Squawk Box」節目中表示，今年，特別是過去6個月，運算需求大幅上升。AI推理模型的運算能力呈指數級成長，由於結果非常好，需求也呈指數級成長。

黃仁勳指出，AI已經足夠聰明，每個人都想用他，現在正同時經歷兩個指數級的成長。談到輝達最先進的GPU（圖型處理器），黃仁勳稱，市場對Blackwell的需求真的非常非常高，目前正處於新一輪建設的開端，一場新的工業革命開端。

輝達上（9）月宣佈，將投資1000億美元用於OpenAI的大規模資料中心建設，OpenAI計劃使用輝達晶片建造10 GW（百萬瓩）的資料中心。

不過，AI產業如此大規模的計劃引發了人們對於領先企業是否能夠滿足所需電力的質疑，10 GW將當於800萬個美國家庭1年的用電量，或相當於紐約市2024年夏季尖峰時期的基本用電需求。

對此，黃仁勳表示，AI產業需要在電網之外建造新的發電設施，以便快速滿足需求，並保護消費者免受電價上漲的影響。黃仁勳認為，資料中心應該要配備天然氣，未來某些時刻可能還會採用核電。

黃仁勳認為，產業應該投資幾乎所有可能的能源生產方式，資料中心自己發電的速度可能比依賴電網要快得多。黃仁勳也提到，目前美國在AI競賽中領先中國的幅度並不大，而北京在建立支持AI所需的力量明顯比美國還快，中國在能源方面正遙遙領先。

