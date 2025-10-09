外媒點讚台灣！被低估的亞洲瑰寶 1文揭退休、遊牧生活獨特吸引力

台灣面積雖小，卻蘊藏豐富自然景觀與文化活力。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕當人們談論在亞洲哪裡退休或成為數位遊牧者時，泰國、馬來西亞、峇里島、越南與日本往往榜上有名。然而，理財網站指出，台灣卻鮮少被納入熱門候選地，這是「一種遺憾」，因為從生活品質、醫療體系到文化親和力，台灣在各方面都展現出兼具現代便利與生活成本平衡的獨特吸引力。

報導指出，台灣擁有東亞地區最優越的公共安全、現代化基礎建設與生活便利性。台灣的捷運系統乾淨、準時且路線綿密，從市區搭乘大眾運輸只需半小時即可登上象山、或前往貓空賞景。再加上公車、計程車與 YouBike 等共乘系統的無縫串接，即使不會中文，也能輕鬆通行無礙。

高鐵串連西部主要城市，幾小時內即可從台北抵達高雄、台中或台南，讓週末出遊變得輕鬆簡單。報導形容，「世界上很少有地方像台灣一樣，出遊如此便捷又平價」。

報導提到，台灣面積雖小，卻蘊藏豐富自然景觀與文化活力。從太魯閣的大理石峽谷、宜蘭的衝浪海灘，到墾丁的熱帶海岸線，對於熱愛跑步、徒步或追求綠意的人來說，台灣堪稱天堂。

除了自然風光，城市生活同樣精彩。文章指出，台北的餐飲文化多元，無論日式、韓式或義式餐廳應有盡有，且價格合理。「對熱愛美食的人而言，台北是亞洲最值得居住的城市之一。」

文章強調，台灣最大的優勢之一就是安全。暴力犯罪率極低，小偷竊案也罕見，女性夜間出行普遍安心。報導稱，這種「日常的安全感」對退休族尤其珍貴，對數位遊牧族而言，更是讓人放鬆專注生活與工作的基礎。

報導也提到，台灣擁有完善的國際交通網絡。長榮航空、中華航空與星宇航空將台北與亞洲主要城市、歐洲與北美連結。對想建立「全球生活方式」的族群而言，「台灣是能自由往返世界的完美中樞」。

文章指出，台灣不像越南或柬埔寨那樣屬於「廉價亞洲」，但生活成本仍明顯低於東京、首爾或新加坡。租1間現代化公寓的費用大約是東京的一半，交通與外食開支相對可控。

不過，報導也坦言，台北房價高昂是唯一明顯缺點，許多大樓偏老舊，儘管部分地區正逐步現代化，但整體城市美學仍不及東京或新加坡那般新穎。

相較於馬來西亞的「第二家園計畫」（MM2H）或泰國的長期簽證制度，台灣目前沒有直接針對外籍人士設計的退休簽證，稅收政策也被認為「對外籍居民不夠友好」。

此外，台灣雖比日本、韓國便宜，但仍略高於越南與泰國。文章指出：「台灣並非最便宜，但它在生活便利、文化品質與經濟實惠之間，找到了罕見的平衡點。」

文章總結，台灣或許並非最容易移民的地方，生活成本也並非最低。但對於想要在工作與生活之間取得平衡的數位遊牧族，或尋找安穩宜居之地的退休人士，以及注重安全、世界一流基礎設施、便利生活以及親近大自然的人來說，這裡堪稱夢想之地，也是亞洲最被低估的寶石、最值得探索的目的地之一。

「今天你可能在台北的金融區用餐，明天就能徒步穿越太魯閣或在山裡泡溫泉。這樣的生活節奏與自由，正是台灣獨有的魅力。」

