曾說租屋是最明智理財！她如今卻決定買房 背後原因太心酸

鄧拉普在經濟上早已能夠負擔買房，甚至22歲時差點就在西雅圖郊區買下一間公寓，但她卻沒有買房，並自豪這是她做過的最好財務決定之一。圖為西雅圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國31歲女商人鄧拉普（Tori Dunlap ）是金融教育公司「Her First 100K」的創辦人，她如今已是千萬美元富翁，資金足以買房，不過她2024年接受外媒採訪時透露，自己仍是名租屋族，而不買房是她做過的最好財務決定之一。但這種情況最近發生了變化，因為鄧拉普在 2025 年夏天購買了她的第一棟房子，促使她做出這項決定的原因，是鄧拉普租的房屋被屋主掛牌出售，而她受夠了這種缺乏穩定性的生活，「我希望能夠自己決定何時離開，何時留下，以及我想要什麼樣的生活」。

《CNBC》報導，鄧拉普曾出版《女性主義理財法》（Financial Feminist）一書，曾登上《紐約時報》暢銷榜，而她創辦的「Her First 100K」是針對年輕女性的金融教育公司，該公司市值達數百萬美元。

鄧拉普在2024年接受《CNBC Make It》專訪時表示：「我做過最明智的理財決策之一，就是不買房。」坦言正是「租房」幫助她建立事業、成為千萬美元富翁。

雖然鄧拉普在經濟上早已能夠負擔買房，甚至22歲時差點就在西雅圖郊區買下一間公寓，但她當時稱，租屋對她的生活型態來說更合理。主要是她經常因工作出差，而那間原本打算購入的房子若真的買下，每天通勤往返市區就得花上約3個小時。到了27歲時，她乾脆把所有家當寄放在倉庫，花整整一年環遊世界，若是當時她名下有房，這幾乎不可能做到。

但情況最近改變了，鄧拉普在2025年夏天終於買下人生第一間房子。

最大的原因，就是今年稍早，鄧拉普租的房屋被屋主掛牌出售，而且這已不是她第一次遇到這種情況。當她再度面臨「要找新租屋，還是乾脆買房」的選擇時，這次她決定邁出那一步。

鄧拉普在自己的Podcast節目中說：「老實說，我已經受夠每年都得讓別人決定我住哪裡了，那種缺乏穩定感的生活讓我厭煩。」而她此時已和伴侶穩定交往近3年，事業發展也相當順利，這份安全感讓她心態轉變：「我想要能自己決定什麼時候搬、什麼時候留下，想過什麼樣的生活。」

鄧拉普說：「那一刻我就想，『好吧，應該是時候了，我該買房了。』」

鄧拉普強調，這次買房的決定並非出於理財考量，而是情感上的選擇。她並沒有刻意尋找報酬率最高或價格最划算的物件，而是挑了一間「有家的感覺」的房子，她說：「理財與金錢只是工具，不該主導或限制你的人生決策，如果那間房子讓你沒有歸屬感，即使是再好的投資物件，也別買。」

