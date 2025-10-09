AMD與OpenAI合作股價飆43％ 黃仁勳驚訝這麼說

與OpenAI合作後，超微股價本週已飆43%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕自從OpenAI宣佈計劃從超微（AMD）購買價值數十億美元的人工智慧設備以來，AMD股價一路狂飆，週三來到235.56美元，本週已漲43%，有望創2016年4月來最佳週漲幅。

對於OpenAI與超微的交易，輝達執行長黃仁勳週三在CNBC Squawk Box 節目中做出了回應，稱這「令人驚訝」。

黃仁勳說，「考慮到他們對下一代產品如此興奮，這真是富有想像力、獨一無二、令人驚訝」。超微竟然在產品還沒開發出來之前，就放棄了10%的股權，這讓我很驚訝。總之，我覺得這很聰明。

AMD 與 OpenAI 的合作協議於本週一達成，而這筆交易的規模十分龐大，OpenAI 承諾在未來數年內購買數十億美元的 AI 設備，並將採購 6GW 的 AMD 晶片，其中包括 AMD 即將推出的 MI450 系列。作為這項大規模採購的關鍵組成部分，OpenAI 將獲得高達 1.6 億股 AMD 股票的認股權證。這些認股權證的行使與最終歸屬，將以部署量和 AMD 的股價表現為基準。如果 OpenAI 選擇完全行使這些權證，該公司就能夠收購 AMD 約 10% 的所有權。

AMD執行長蘇姿丰週一告訴記者，這筆交易是“雙贏”的，其人工智慧晶片足以用於“大規模部署”，或者像 OpenAI 和雲端提供商構建的那種超大型數據中心。

市場對此合作的反應極為熱烈，並將此夥伴關係解讀為 AMD 能夠成為輝達在 AI 晶片市場頂級地位有力挑戰者。受此消息激勵，AMD 股價持續強勁上漲，繼週一大漲24%，週三又漲了11.37%，在本週短短３個交易日，股價就漲43%，有望創下自2016年4月以來最好的單週表現，這也拉抬AMD的市值目前已達到3800億美元。

