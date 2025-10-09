搶瘋了！Costco黃金「一上架就被掃光」電商業績大暴衝

隨著黃金價格屢創新高，美式賣場好市多（Costco）的黃金銷售熱度也持續升溫。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著黃金價格屢創新高，美式賣場好市多（Costco）的黃金銷售熱度也持續升溫。隨著金價週二（7日）首次突破每盎司4000美元大關，更是為Costco的貴金屬銷量帶來強勁動能。據報Costco每月黃金與白銀銷售額高達2億美元，通常在上架後「幾個小時內就賣光」，儘管利潤微薄，但卻成功推動Costco在電商業務上的強勁成長。

儘管Costco在9月的會計年度財報電話會議中，沒有揭露貴金屬產品的具體銷售數據，但高層指出，該品類仍是線上熱銷商品之一。分析師先前估計，Costco黃金與白銀每月銷售額約為2億美元（約61.58億元新台幣）。前任Costco財務長加蘭蒂（Richard Galanti）曾表示，這些黃金和白銀通常在上架後「幾個小時內就賣光」。

根據Reddit論壇上CostcoPM的貼文顯示，當現貨金價上漲速度，快於零售售價時，Costco的黃金庫存往往會更快被搶購一空。雖然分析師指出，金價高漲已讓部分消費者卻步，但從該論壇的商品追蹤紀錄來看，Costco的黃金產品仍在短時間內迅速賣光。

儘管黃金與白銀的毛利率相對較低，但這些商品對Costco而言卻是一種「電商成長的秘技」，在不需大規模資本投入或承擔太多風險的情況下，就能快速帶動龐大銷售額。

Costco只需批發購入大量黃金，再透過官網用每盎司的方式賣給會員，就能將數以億計的交易金額導入其電商平台。

這項策略也的確奏效，Costco在本會計年度中，數位銷售年增15.6%，延續去年16.1%的高成長。值得注意的是，2023年是好市多首次公開表示販售黃金的一年。

由於黃金和白銀產品僅限Costco會員購買，圍繞貴金屬的熱潮也成了推動加入Costco新會員的誘因之一。報導分析，畢竟當有人打算在購物車裡放入價值3600美元的金條時，區區65美元的會員費，似乎就顯得微不足道了。

