65歲男踩「兩大地雷」退休金沒了！老婆氣炸當場切割人生

在退休金的運用方式上犯錯，就可能引發足以動搖夫妻未來生活的嚴重後果。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名65歲男子瞞著妻子，擅自將約2000萬日圓（約407萬元新台幣）的退休金拿去投資，像是外匯保證金交易（FX）等，最終在短短半年內耗盡所有資金，僅剩下8萬日圓（約1.63萬元新台幣），而妻子得知真相後也氣憤向他提出分居。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的佐佐木明彥（化名）在今年春天退休，他領到的退休金金額為2000萬日圓，63歲的妻子靜子（化名）提議：「我們是不是該好好聊一聊，接下來的錢該怎麼規劃？」但明彥卻不以為然地回應：「沒問題，我自己有想法。」

請繼續往下閱讀...

在明彥心裡，退休金等於是近40年努力工作的獎賞，「工作裡愉快的事少，辛苦和麻煩的事倒是一大堆。退休金是對這些辛勞的回報，老實說，我不想讓別人對這筆錢說三道四。」

有一天，明彥前往一家金融機構諮詢資產運用。主要是想讓這2000萬日圓更有效率地增值。負責的理財專員首先向他推薦了幾項相對風險較低的投資信託基金。明彥照著建議，先買了500萬日圓（約101萬元新台幣）。理財專員接著推薦外匯保證金交易，而在專員充滿熱情的推銷之下，明彥的情緒逐漸被帶走，關於風險的說明，他幾乎沒有放在心上，只是單純地相信：「既然是這位專員說的，那應該沒問題吧。」

交易起初確實有小賺，幾萬日圓的獲利讓他心情大好。但隨著匯率劇烈波動，情況急轉直下。帳面虧損瞬間膨脹。在「一定要把它賺回來」執念驅使下，明彥一再投入追加資金。

半年後的一天，明彥原本的2000萬日圓資產，如今僅剩「8萬日圓」。

靜子得知真相後氣炸了，表示：「退休金也好，你的人生也好，都是你的東西，隨你處理。從今以後，請你一個人好好過。」自那天起，兩人之間再無對話。靜子不再為他準備餐食，也不再幫他洗衣，「家庭內分居」正式開始。

報導分析，明彥之所以會犯下如此巨大的錯誤，主要原因可分為兩點，首先是將退休金視為「只屬於自己」的資金，雖然退休金是多年工作的報酬，但那是建立在配偶多年支持之上的「夫妻共同財產」。忽視這一點、獨斷決定資產運用，是他犯下的第一個錯誤。

再來是未充分理解金融商品的風險，過度依賴業務員，相關投資交易在開槓桿時，順利時可獲巨大利益，但若行情稍有不利，虧損可能遠超本金，風險極高。

報導建議，夫妻可依照3個步驟，針對退休金運用一事，展開真誠的對話。首先是分享對老後生活的價值觀，如希望過什麼樣的日子？錢該花在哪裡？再來是共同掌握資產現況，包括存款、預期年金金額等。最後是討論風險承受度，共同制定投資方針。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法