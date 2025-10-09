川普神助攻 ！中國狂買近8成 巴西大豆出口將創新高

Anec週三公佈的數據顯示，巴西截至10月底的大豆出口量將達到1.022億噸，超越2023年全年創下的1.013億噸紀錄。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於美中關稅戰，在中國需求強勁下，巴西大豆出口今年有望達1.1億噸，創新紀錄，路透報導，根據穀物出口組織 （Anec）週三公佈的數據顯示，巴西截至10月底的大豆出口量將達到1.022億噸，超越2023年全年創下的1.013億噸紀錄，而中國則是最大買家，數據顯示，今年迄今，中國占巴西大豆出口比重達 79.9%。

報導指出，作為全球最大的大豆生產與出口國，巴西今年收穫量預估將超過 1.7 億噸，帶動出口規模攀升。

Anec指出，推升巴西出口創高，主因是美國幾乎退出中國市場，加上中國買盤穩定，成為推動巴西出口的核心動力。僅在 9 月，中國就自巴西進口 650 萬噸大豆，占當月出口總量的 93%，保持歷史性高比重。

數據顯示，今年迄今，中國占巴西大豆出口比重達 79.9%，高於 2021 至 2024 年間的 74%，也高於去年全年的 76%。

Anec 強調：「中國仍是巴西大豆出口的主要目的地與關鍵推力。」該協會在 10 月的首份月度出口報告中預測，本月大豆出口將達712萬噸，年增加約270萬噸，全年總出口則估計可達 1.1 億噸，並預期 11 月至 12 月將再出口 800 萬噸，印證年度預估。

市場人士指出，巴西農業在全球糧食供應鏈中的角色持續擴大。由於美中貿易摩擦加劇，中國更依賴巴西確保大豆供應，也使巴西在國際市場上的地位進一步鞏固。

