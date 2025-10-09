6旬婦提前領退休金過第2人生！才1年超慘下場曝光

6旬婦提前領退休金過第2人生！沒想到才領1年，丈夫突然病逝，只能選擇領退休金或遺屬年金，讓她懊悔不已。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休金提前領，有好處？日本1名62歲的全職主婦A女士（化名），在聽信網路上延期領退休金會吃虧，於是決定趁著身體還健康，提前領取，沒想到才領1年，丈夫突然病逝，在65歲前，她只能選擇領每年62萬日圓（約新台幣12.4萬元）的退休金，或是每年165萬日圓（約新台幣33萬元）的遺屬年金，就因草率提前領退休，讓她懊悔不已，若當初沒有提前領退休金，那麼從65歲起，她的就可以領取「不減基本退休金」和遺屬撫卹金。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，女士是全職主婦，她只加入了國民年金。長期以來，她都是國民年金的第三類被保險人。

2024年，A女士年滿61歲，她正在用智慧型手機瀏覽新聞，了解到1項名為「提前領取退休金」的制度，消息稱：“每月提前領取養老金的下調幅度已從0.5%降至0.4%。”

A女士得知此事後，開始思考，或許還是趁著身體還健康的時候，趁著還能領取養老金的時候好好利用比較好，於是在61歲時，向退休金事務所申請提前領取退休金，開始領取的退休金比65歲時的退休金減少了19.2%（0.4% x 48個月）。

A女士以為預支了退休金後就可以隨意使用了，然而預支１年後，丈夫B先生就因病去世了。

B過世後，A才知道他有資格領取遺屬年金，由於B加入了厚生年金保險，A女士每年可以領取165萬日圓，包括遺孀津貼（一直到65歲）。

然而A女士的悲劇並沒有就此結束。B先生去世時（2025年），A女士的基礎退休金約為每年62萬日圓（比77萬日圓（約新台幣15.4萬元）減少了19.2%），但到65歲為止，只能領取新累積的165萬日圓遺屬年金或預支的62萬日圓基礎養老金。

於是，A先生無奈選擇領取高於基礎退休金的遺屬退休金，從此他的基礎退休金就不再發放了。

對於先生突然過世意外，讓她徹底知道自己的錯，並懊悔不宜，在沒有仔細核對提前退休細節，就聽信網路上延期領退休金會吃虧等訊息。

如果他沒有預支基本退休金，那麼3年內他的基本退休金就不會調整，從65歲起就可以領取「不減基本退休金」和遺屬撫卹金。

