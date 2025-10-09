聯準會9月會議紀要出爐：年底前將再降息2次 重點1次看

聯準會9月會議紀要出爐，年底前將再降息2次。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三公布的9月16至17日會議紀錄顯示，決策官員強烈傾向降低利率，唯一的爭議似乎是降息幅度，會後點陣圖顯示年底前可能再降兩碼。

CNBC報導，會議紀錄顯示，聯邦公開市場委員會與會人員幾乎一致認為，由於勞動市場疲軟，央行關鍵隔夜借款利率應下調。

請繼續往下閱讀...

然而，他們對今年是否應該總共降息2次或3次（包括9月16日至17日會議上批准的四分之一個百分點的降息）存在分歧。

會議記錄指出，在考慮貨幣政策前景時，幾乎所有與會者都指出，隨著本次會議聯邦基金利率目標區間的下調，委員會已做好準備，及時應對潛在的經濟發展。

該文件補充道，與會者就當前貨幣政策的限製程度以及未來可能的政策路徑表達了一系列看法。大多數人認為，在今年剩餘時間內進一步放鬆政策可能是合適的。

報導指出，會議上發布的預測資料表明，參加 FOMC 會議的19名官員意見分歧很小，其中12名有投票權。

儘管聯邦公開市場委員會全體會議以11比1的投票結果，決定將基準利率下調25個基點，但與會人員對於2025年剩餘時間及未來幾年的降息幅度持有不同看法。此次降息使聯邦基金利率降至4%-4.25%的目標區間。

最終，在今年剩餘的兩次會議上，以10比9的微弱多數票贊成降息，相當於每次降息25個基點。預測資料顯示，在聯邦基金利率穩定在3%左右的長期區間之前，2026年和2027年都有可能再次降息。

然而，會議中的觀點卻五花八門。 9月16日至17日的會議是新任行長米蘭（Stephen Miran）的首次會議，他在會議開始前幾個小時就職。

米蘭將自己列為唯一支持更激進寬鬆政策的投票者。儘管會議紀錄並未透露具體參與者，但會後聲明指出，米蘭投了反對票，他更傾向於降息半個百分點。

此外，在隨後的公開露面中，米蘭指出，他是一個孤獨的“點”，表明寬鬆政策的路徑比委員會其他成員更為激進。

會議似乎聽取了各種觀點，其中一些傾向於採取更謹慎的減產方式。

會議紀錄稱，一些與會者指出，從多項指標來看，金融狀況表明貨幣政策可能不會特別嚴格，他們認為這說明在考慮未來政策變化時需要採取謹慎態度。

對勞動市場的擔憂

官員們對勞動市場的狀況越來越感到擔憂，他們認為勞動市場正在走弱，因為通膨的上漲威脅仍在持續，儘管他們仍然預期通膨率將回落至聯準會 2% 的目標。

會議紀要稱，與會者普遍指出，他們對本次會議適當政策行動的判斷反映了風險平衡的轉變。特別是，大多數與會者認為，將聯邦基金利率目標區間調整至更中性水平是合適的，因為他們判斷，在兩次會議之間，就業的下降風險有所增加，而通脹的上漲風險有所減弱或沒有增加。

關稅是討論的重要部分，人們普遍認為，川普總統的關稅在推高今年物價後，不會成為持續通膨的主要根源。

摘要稱，該委員會對利率的看法與聯準會向金融市場一級交易商發送的調查結果相符。

年底前至少降2次

會議紀錄指出：「幾乎所有受調查的受訪者都預計，本次會議將把聯邦基金利率目標區間下調25個基點，約一半的受訪者預計10月份的會議上還會進一步下調。」

「絕大多數受訪者預計，到年底至少會有兩次25個基點的降息，約一半的受訪者預計，年底前會有3次降息。」

除了異常激烈的意見分歧之外，政策制定者現在還面臨政府關門帶來的負面影響。在僵局持續期間，勞工部和商務部等數據提供者已經停止運營，不再發布或收集數據。

如果聯邦公開市場委員會（FOMC） 10月28日至29日會議前仍未結束停擺，政策制定者實際上將對通膨、失業率和消費者支出等關鍵經濟指標一無所知。市場預期聯準會幾乎肯定會在即將召開的會議和12月的會議上降息，但這項決定可能會受到數據缺乏的影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法