中國車市內捲加劇！汽車經銷商賣越多虧越多 淨利潤率跌至-2％

中國乘聯會秘書長崔東樹近日發文坦承，今年中國車市的新車銷售出現大規模虧損，導致全國汽車經銷商流動資金吃緊，面臨賣得越多虧損越多的困境。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國乘聯會秘書長崔東樹近日在微信發文坦承，今年中國車市的新車銷售出現大規模虧損，導致全國汽車經銷商流動資金吃緊，面臨賣得越多虧損越多的困境，營運承受前所未見的壓力，急需相關部門推出階段性金融紓困措施，才能穩定產業。

中國媒體報導，崔東樹在名為「2025年中國汽車經銷商急需政策支持」的文章指出，當前中國汽車經銷商的新車銷售出現大規模虧損，普遍面臨現金流赤字經營和資金鏈斷裂風險加劇的情況，難以擺脫生存困境。

崔東樹指出，中國汽車經銷商目前面臨2大問題，首先是消費低迷和車廠批發出貨，導致經銷商庫存居高不下，為降低資金壓力和融資成本，經銷商被迫低價拋售求生。

其次是價格戰導致高價買入、低價賣出的問題惡化，經銷商賣得越多卻虧得越多，同時又面臨融資到期履約困難壓力，經銷商面臨經營回款斷流，資金鏈斷裂風險劇增。

崔東樹說，中國汽車經銷商銷售毛利偏低，市場競爭激烈，中古車獲利尚未有效提升，而傳統燃油車市持續萎縮，新能源汽車（電動車）滲透率已突破55%，行業生態正經歷重組，朝新能源汽車轉型已成為經銷商能否獲利的關鍵。

崔東樹表示，今年中國傳統燃油車經銷商虧損比例高達58.6%，而自2019年以來，中國汽車經銷商整體淨利潤率由2%降至2024年的0，今年更跌至-2%，多家龍頭經銷商今年也出現虧損。

崔東樹因此呼籲，中國相關部門應盡快推出階段性金融紓困政策，將有助於緩解經銷商的資金壓力，並推動車市平穩運行。

