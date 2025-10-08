三星「這顏色肯定是開玩笑」？ Galaxy S26 Ultra被曝疑「複製粘貼」iPhone 17 Pro Max

目前已經可以清楚地看到三種疑似Galaxy S26 Ultra配色，但類似宇宙橙的配色方案很可能最受矚目。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果的宇宙橙iPhone 17 Pro Max是消費者所見過的最令人驚嘆和最鮮豔的飾面之一，根據最新洩露的消息，三星的Galaxy S26 Ultra可能會採取完全相同的路線，這看起來像是這家韓國巨頭公然的「複製粘貼」（copy and paste）舉動。

Reddit用戶「Direct-Till-2680」曝光的最新爆料，預計將會引發智慧型手機社群的熱烈討論。雖然目前已經可以清楚地看到三種疑似Galaxy S26 Ultra配色，但類似宇宙橙的配色方案很可能最受矚目。

遺憾的是，目前無法確認爆料的真實性，甚至有一位 Reddit 用戶表示：「這顏色肯定是開玩笑的。」

三星可能只是在嘗試一些外觀設計，一些原型機只是被拍到並上傳到網路上。

不過，知名爆料人@OnLeaks 在X上發文稱，他相信這些圖片是AI生成的，他的說法或許沒錯。畢竟，最上方的圖片就是用ChatGPT產生的，所以誰能保證上面的圖片不能用同樣的方法產生呢？

知名爆料人@OnLeaks 在X上發文稱，他相信這些圖片是AI生成的。（取自網路）

