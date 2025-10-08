國慶連假後變盤? 外資期貨空單大增突破3萬口大關

外資對台股操作開始居高思危。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股近期跟著美股一路驚驚漲，中秋連假過後的第一個交易日不僅沒變盤，在權王台積電（2330）創高下直接飛越27000點大關，不過，外資對台股操作開始居高思危，昨日加權指數噴漲450.89點，再創歷史新高，並非外資與投信的推動，外資昨日僅小買台股6.77億元，並大賣台積電1.22萬張，同時開始加大期貨作空，今日外資續賣台積電9910張，期貨空單再大增6704口，短短兩個交易日，外資期貨空單大增9553口之多，外資期貨淨空單水位又來到3萬口左右，創8月22日以來的新高。

今日外資針對台股期貨與現貨操作同步保守，加權指數盤中一度大跌327點，摜破27000點大關，盤後數據顯示外資賣超140.9億元，期貨空單增加6704口，顯示台股來到歷史新高，外資也開始進行避險動作。

啟發投顧副總容逸燊分析，連假前台股因國際股市拉回，即將進入美股財報季，市場將以明年EPS評估股價，短線拉回後，第四季仍偏多看待，今日記憶體漲多出現調節，但報價持續上漲且產業未有轉弱跡象，明日南亞科（2408）結束處置出關，早盤震盪勢必加大，若有拉回將再形成中長線低接買點；今日台股拉回27000點附近，短線支撐26500點若未破，有望延續多方格局，但台股從底部以來已上漲萬點，融資水位也已增加至2832億元，開始接近3000億元的警戒區，投資人若針對高檔股追高，須做好資金控管。

