研華9月營收年月雙增 前3季業績年增21％

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）9月營收62.08億元，月增11.7%、年增25.4%，第三季營收177.73億元，季減0.39%、年增18.76%，今年前9個月營收累計為529.6億元、年增21.83%；財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，公司致力於建構完整邊緣AI生態系，協助客戶降低AI開發門檻，讓企業快速建置、部署並擴展邊緣端的智慧專案，推動整體產業邁向AI升級。

研華觀察，9月全球各地營收表現，北美年增42%，歐洲年增20%，中國年增20%，台灣年增15%，新興市場合計年增42%；日本市場年對年表現持平，而韓國市場仍較去年同期衰退。

各事業群表現而言，研華智能系統事業群（iSystems） 與智能服務事業群（iService） 較去年同期分別增長48%及72%，嵌入式事業群 （Embedded Sector） 整體年增12%，其中嵌入式運算與周邊系統 （EIoT ） 年增24%，而應用電腦事業群 （ACG） 則較去年同期個位數衰退。物聯網自動化事業群 （IAutomation） 為低個位數年減。

今年前9個月營收來看，台灣年增25%，北美年增23%，歐洲年增22%，中國年增14%，新興市場合計年增33%。各事業群表現方面，智能系統事業群 、物聯網自動化事業群 、智能服務事業群分別年增34%、15%及58%。嵌入式事業群則較去年同期增長11%，其中嵌入式運算與周邊系統年增12%，應用電腦事業群年增10%。

陳清熙指出，若以美元計價，研華第三季合併營收表現優於預期，後續因應AI趨勢加速邊緣智慧應用創新與發展，公司將持續投入邊緣AI（Edge AI）關鍵技術，並聚焦發展機器人應用、智慧工廠、智慧醫療等核心領域，累積產業競爭力。

