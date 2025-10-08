健喬9月營收創歷年新高 心血管產品成長亮眼

健喬9月營收創同期新高。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）今公告9月合併營收5.4億元，月增7%，年增22%，為歷年9月最佳成績。累計1至9月合併營收46億元，較去年同期成長14%。

健喬表示，推升公司前三季營收成長動能主要是心血管領域產品，在去年取得多張藥品許可證後，相關產品營收呈雙位數成長。在其他產品事業群方面，健喬透過引進優質產品及積極參與多方學術研討會與各領域專家交流等方式，強化健喬於癌症/腫瘤治療領域的專業形象與市場定位，也為癌症/腫瘤治療領域的產品銷售帶來高雙位數成長。

在海外市場布局方面，健喬香港9月延續今年的高成長，在糖尿病治療領域擁有亮眼表現，此外，健喬已於9月完成設立韓國子公司，未來將積極開發韓國市場，成為海外市場成長的新動能。

展望未來，健喬表示，仍將秉持穩健經營的原則，持續推動自身成長、策略聯盟、持續購併等中長期發展策略，積極強化產品線多元化，擴大合作夥伴網絡，以因應全球醫藥市場的轉變與需求。

