熱錢出走？新台幣連3黑 觀望中收30.535元

新台幣連3黑，在觀望中收30.535元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美AI相關科技股重挫，連動台股開低走低，一度失守27000點，新台幣兌美元匯率在美元大舉反彈、外資熱錢轉匯出下，震盪走貶，最後收30.535元、貶1.5分，匯價連3黑且創近2周新低，成交量僅13.75億美元，市場觀望氣氛濃厚。

台股今日下跌148.27點，收在27063.68點，三大法人合計賣超153.03億元。其中，外資終止連5日買超，轉為賣超140.94億元。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價一早反應美元強勢，以30.56元、貶值4分開出，盤中最低下探至30.585元、最高30.484元，震盪逾1角，匯銀人士指出，外資態度觀望、整體偏匯出，出口商惜售，使台股走勢偏弱，後續觀察股市走勢與外資動向。

美元指數轉強，主要是日圓、歐元大跌所致。其中，日圓兌美元匯率自高市早苗在自民黨總裁選舉中勝出後一路走低，今日直接摜破152價位，最低來到152.99，創逾7個月新低；歐元也在新政府總辭後跌至1個月的新低，推升美元指數大漲，逼近99大關。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數勁揚 0.45%，日圓重貶1.26%、歐元亦貶值 0.39%、新加坡幣貶 0.24%，新台幣小貶 0.05%，表現相對平穩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法