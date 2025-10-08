中信金前9月賺逾600億元、EPS3.06元 刷新歷年紀錄

中信金前9月合併稅後盈餘607.59億元，獲利已超越去年同期水準、刷新歷年紀錄。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）前9月獲利再創歷史新高，中信金今（8）日公告2025年9月份自結盈餘，9月單月稅後盈餘111.79億元，累計前9月合併稅後盈餘607.59億元，獲利已超越去年同期水準、刷新歷年紀錄，每股稅後盈餘（EPS）3.06元。

中信金表示，子公司中國信託銀行9月份存放款業務穩健，財富管理業務動能表現強勁、信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加，單月稅後獲利48.82億元。累計前9月稅後獲利420.57億元、較去年同期成長16%，再創同期新高。

子公司台灣人壽9月份仍因美元貶值，承受較大匯損壓力，美元匯率自年初以來累計貶值7.1%，導致匯兌損失增加。中信金表示，因加權指數再創新高，台股部位趁勢實現部分資本利得，單月稅後淨利64億元，保險核心業務部分持續成長，新契約保費較去年同期增加37%，累計前9月稅後獲利177.4億元，雖仍較去年同期下滑，但加上股利入帳以及銀行累計獲利持續創新高，中信金控前9月獲利已超越去年同期水準，刷新歷年紀錄。

