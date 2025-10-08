光寶科9月營收年增3成 前3季業績成長23％

光寶科技9月營收154.31億元，月減1.4%、年增30.2%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科技（2301）9月營收154.31億元，月減1.4%、年增30.2%，今年第三季營收448.91億元，季增11.05%、年增22.08%，今年前9個月營收1217.3億元、年增23.17%。

光寶科表示，旗下雲端及物聯網部門9月營收佔比達47%，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增8成。

請繼續往下閱讀...

光寶科指出，光電部門9月營收佔整體16%，除了旗下光耦合器高階產品的全球出貨量持續排名第一，不可見光感測應用、以及Mini LED在新一代電競PC與手機的需求都相當穩定。

光寶科提到，資訊及消費性電子部門9月營收佔整體37%，受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源出貨穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門營收年增近10%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法