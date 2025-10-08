輔信9月營收連2月雙增 前3季業績轉正成長

嵌入式電腦與迷你電腦廠輔信9月營收1.6億元，月增5.52%、年增26.45%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕嵌入式電腦與迷你電腦廠輔信（2405）9月營收1.6億元，月增5.52%、年增26.45%，創近5個月新高，第三季營收4.46億元，季增7.21%、年增11.76%，今年前9個月營收12.85億元、年增1.37％；管理層看好隨著各行各業積極推動AI數位轉型，市場規模具備長期成長潛力，公司將因應市場需求逐步釋放新品，爭取未來營收新動能。

輔信表示，旗下主力產品線分為迷你應用電腦與工業電腦兩大系列，前者受惠商業應用的企業型客戶，對小型化、無風扇、高效能等需求明確，帶動9月份中高階機種出貨較上月雙位數成長，以及15.6吋多合一PC醫療專案訂單順利出貨，商用機種主要用於醫療前端資訊顯示、就診作業管理，工業Panel PC則面向病房、手術室、檢驗設備等高規格要求的醫療環境。

在工業電腦方面，輔信與旗下子公司持續開發新的專案機會，著重歐美工控市場，隨著應用基礎逐步擴大，未來銷售動能可望逐步累積。而對於AI PC的布局，由於AI應用規模擴大與場景多元化，市場對低延遲、數據隱私及成本優化的邊緣AI推論需求明顯提升，特別是在工業自動化、智慧零售及醫療健康領域，對此，輔信已推出涵蓋Intel、AMD、NVIDIA平台的商業與工控機種。

輔信觀察，企業在導入邊緣AI時，會依據任務與情境需求選擇最適合的運算核心，不論是 NPU、CPU或GPU都可能成為驅動基礎。在此趨勢下，輔信憑藉著商業、工業中高階機種的多元架構支援，能靈活滿足不同場景下的邊緣 AI 解決方案需求，並進一步拓展產品應用深度與銷售廣度。

