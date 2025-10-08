英業達9月營收登同期新高 寫歷年最強第3季

英業達受惠於美中雲端服務供應商同步拉貨，帶動旗下AI伺服器出貨暢旺。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）受惠於美中雲端服務供應商同步拉貨，帶動旗下AI伺服器出貨暢旺，9月營收登歷年同期新高，第三季業績同步寫下歷年新猷，今年前9個月更創下同期最佳表現。

英業達9月營收605.61億元，月減1.2%、年增7.7%，第三季營收1762.85億元，季減5.57%、年增7.57%，今年前9個月營收5198.97億元、年增15.92%。

英業達9月筆電出貨190萬台，月增、年增皆為5.55%，第三季筆電出貨540萬台，季減3.57%、年增3.84%。管理層預期第四季筆電出貨略為季減，但全年度出貨量預計將有3%至5%的年增。

英業達指出，旗下穿戴裝置上半年出貨動能較為平淡，但下半年出貨可望逐季成長，第四季達到全年巔峰；AI伺服器方面，下半年產品組合與上半年不同，主要出貨產品為L6（主機板），雖然平均售價較低，但毛利率更佳，全年維持雙位數成長。

英業達提到，旗下捷克廠已於上個月開幕，主要供應車用和伺服器產品，原先伺服器類別的出貨對象以企業型客戶為主，現已增加美系雲端伺服器客戶；美國德州租賃廠房預計在明年第一季量產，墨西哥廠方面則沒有太大問題，主要為配合美國客戶的出貨需求。

