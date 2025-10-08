輝達委託經濟部盤點可用地 李四川：輝達比較喜歡台北

輝達欲入駐北士科T17、18基地但遭卡關。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達入駐北士科T17、T18基地卡關，經濟部今（8日）指出，輝達委託其盤點包含台北市在內，符合設置台灣總部需求土地。台北市副市長李四川表示，台北市擁有產業區位優勢，市府也向輝達推薦北士科T12基地，「不擔心，我們的地方輝達比較喜歡」。

輝達有意入駐北士科T17、T18基地，但兩塊基地地上權屬於新光人壽，北市府盼與新壽合意解約後，專案設定地上權給輝達，但傳出雙方在價金談判上卡關；今經濟部又表示，昨天接獲輝達委託信函，請經濟部盤點包含台北市在內，符合輝達需求土地，經濟部將積極協助。

李四川受訪說，市府還是會努力爭取輝達入駐，也向對方推薦T12基地，並承諾會協助儘量整合週邊零地；對於是否擔心輝達跑到別的縣市，李四川則表示不擔心，輝達還是比較喜歡台北市。

李四川指出，因為北士科會聚所有高科技、AI產業鏈，輝達的員工也希望在台北市上班，不管是交通便捷性，或是用水用電的穩定，都是台北市的優勢。

