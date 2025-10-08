再創史上新高！永豐金前3季大賺205億 年增11.4％

永豐金前3季大賺205億元，年增11.4%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕又有金控公司獲利傳出捷報。根據永豐金控2025年9月自結單月稅後盈餘24.71億元，累計1-9月稅後盈餘205.44億元、獲利一舉突破200億元大關；永豐金說明，主要受惠於銀行子公司與證券子公司，獲利皆穩健成長、並寫下新高紀錄、年增率11.4%的好成績。

永豐金今天分別公布9月單月獲利紀錄及1-9月的累計盈餘。首先，永豐金今年9月自結稅後淨利24.71億元，較上月減少11.4%，累計2025年1-9月稅後淨利205.44億元，續創歷史同期新高，年成長11.4%，EPS1.57元，年化ROE 13.01%。金控9月稅後淨利月減3.19億元，月減11.4%。

請繼續往下閱讀...

其次， 銀行子公司9月單月稅後淨利16.64億元，月增0.56億元，月增成長3.5%，增加主要受惠於存款成本續減以及共同基金與法金業務手續費收入動能提升； 證券子公司9月份稅後淨利8.58億元，月減0.59億元，月減6.4%，獲利減少主要係因股利收入認列高峰已過所致。

若就前9個月來看，也就是前三季來看，累計稅後淨利205.44億元，年增20.95億元、或年增率11.4%，創歷年同期新高，主要受惠於「銀行子公司」與「證券子公司」獲利皆穩健成長創新高。

根據永豐金自結，1-9月累計銀行子公司稅後淨利161.3億元，年增17.49億元、年成長12.2%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。至於1-9月獲利數字，累計證券子公司稅後淨利48.22億元，年增2.94億元或6.5%，亦創歷年同期新高紀錄，主要是受惠於資本利得挹注。

其中主要子公司永豐銀行9月稅後盈餘16.64 億元，累計 1-9 月稅後盈餘 161.30 億元；永豐金證券 9 月稅後盈餘8.58億元，累計1-9月稅後盈餘48.22億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法