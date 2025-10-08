日本投資人超愛 2檔台日跨境ETF規模大增、另類台灣之光

9月12日大和資產管理連結台股的ETF商品掛牌典禮，出席代表合影。圖前排左二為證交所總經理李愛玲。（圖:證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕兩檔9月到日本掛牌的跨境ETF傳來佳音，證交所表示，兩檔ETF深受日本投資人青睞，掛牌不到一個月，資產規模分別成長275%及540%，充分展現日本投資人對臺股的高度興趣。

證交所表示，由國泰投信攜手日本大和資產管理公司於9月12日在東京證券交易所掛牌的ETF（iFreeETF Cathay Taiwan Tech Leader Index，東證所代碼：413A），連結上市「國泰台灣科技龍頭ETF」（證券代碼：00881），截至10月7日，資產規模增加4.15億日圓，成長幅度高達275%。

請繼續往下閱讀...

至於臺灣野村投信攜手日本野村資產管理公司於9月18日在東京證券交易所掛牌的ETF（NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund，東證所代碼：412A），連結上市「野村臺灣新科技50 ETF」（證券代碼：00935），截至10月7日，資產規模增加15.98億日圓，成長幅度更高達540%。

證交所表示，日本ETF上市掛牌是採種子基金模式，所以一開始上市時規模通常不大，上市後隨市場情形，逐步發展。上述2檔連結臺股之ETF在日本上市後的規模成長迅速，深受日本投資人歡迎，顯示跨境合作已有良好開端，後續發展值得期待。

同時，由野村投信在臺發行的連結式ETF「野村日本東證ETF」（證券代碼：009812），連結日本東京證券交易所「NEXT FUNDS東證股價指數交易所交易基金」（東證所代碼：1306）規模亦穩健成長。自9月18日掛牌後，截至10月7日規模已成長逾90%，成為臺灣投資人布局日本股市便捷的投資管道之一，顯示臺灣投資人對日本股市及跨境連結式ETF亦展現高度興趣。

證交所表示，臺日跨境連結式ETF相互掛牌，不僅為兩地投資人提供更多元的跨國資產配置工具，也深化臺日雙邊金融互信、合作升溫，為國內投信業者拓展海外市場、提升國際競爭力創造新契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法