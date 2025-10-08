華邦電9月營收79.2億元 創39個以來新高

記憶體廠華邦電（2344）公布9月合併營收為79.2億元，月增12.94%、年增9.52%，創39個月以來單月營收新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕 受惠記憶體價格上漲與出貨量增加，記憶體廠華邦電（2344）公布9月合併營收為79.2億元，月增12.94%、年增9.52%，創39個月以來單月營收新高；第三季合併營收為217.71億元，季增3.58%、年增2.15%，創12季以來新高；今年前9月累計合併營收為627.81億元，年減0.22%。

華邦電股價漲多回檔，今收41.25元，下跌1.4元、跌幅3.28%，成交量46.55萬張，居台股成交量第一，其中，外資大賣達逾7萬張、連二賣，投信買超3004張，自營商買超2229張。

華邦電轉投資的記憶體封測廠華東（8110）也因近期漲多，昨依規定公告8月稅前淨利1.13億元、年增321.4%，歸屬母公司業主淨利1.15億元、607.5%，每股盈餘0.23元、年增675%。法人預期華邦電、華東第三季營運可望轉虧為盈。

