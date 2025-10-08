中國股市上漲未帶動財富效應 黃金週連假消費支出反降溫

中國股市雖然創下7年來最長的漲勢，迄今仍未刺激家庭在10月黃金週連假增加支出，這對已進入放緩階段的中國經濟來說，成為一大隱憂。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，中國股市雖然創下7年來最長的漲勢，迄今仍未刺激消費者在10月黃金週連假增加支出，這對已進入放緩階段的中國經濟來說，成為一大隱憂。

中國7月和8月社會消費品零售總額年增率分別為3.7%和3.4%，創下今年以來最低。而初步數據顯示，10月1日開始的8天黃金週假期，消費需求進一步降溫。中國商務部表示，在黃金週的前4天，主要零售商和餐廳的銷售額僅成長3.3%，幾乎為5月勞動節5天假期期間增幅的一半。

《彭博》援引中國交通部的數據顯示，黃金週的前7天，各類旅客的平均運量年增約7%，也低於5月勞動節5天假期期間8%的增幅。

9月中國股市連續第五個月上漲，創2018年以來最佳表現，這增加了市場預期，即在股市繁榮下，人們會感到更富有，進而產生所謂的財富效應，然後促進消費。但由於股票僅占中國家庭財富的一小部分，房產在中國家庭資產中的占比卻超過7成，中國房市迄今仍在谷底盤旋，衝擊消費者的支出意願。

花旗駐香港經濟學家余向榮表示，假期活動已恢復正常，但整體而言仍不冷不熱，「我們認為股市上漲帶來的『財富效應』證據有限」。

中國官員已將刺激消費支出做為今年的施政重點，並希望扶持股市，使其成為家庭可靠收入來源和北京高層科技野心的資金來源。中國下一個5年計畫將更重視消費， 預計將在10月中下旬所舉行的中共二十屆四中全會上進行審議。

股市長期穩定上漲可能吸引更多散戶入世，有助於穩定民眾信心，並在就業前景黯淡之際創造新的收入來源。但在1年之中最大的黃金週假期期間，中國消費者相對克制，這顯示市場情緒的轉變仍需時間，尤其是在房市依然低迷的情況下。

野村控股首席中國經濟學家陸挺表示：「我們看到整體流動性和消費活動相對疲軟，

考慮到今年黃金週連假比去年多1天，實際消費成長可能比數據顯示的還要疲弱。我們預計財富效應有限，今年剩餘時間消費仍將維持低迷。」

