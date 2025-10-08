輝達總部卡關 賴瑞隆爭取設在高雄 龔明鑫：輝達不排除其他地方

立委賴瑞隆爭取輝達總部設在高雄。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委賴瑞隆今（8）日於立法院財政聯席經濟委員會質詢經濟部長龔明鑫，指全球AI龍頭輝達（NVIDIA）近年積極布局亞洲據點，台灣是關鍵的戰略夥伴，高雄擁有最完整的產業條件與發展潛力，應成為輝達在台灣設立總部的首選城市，經濟部應積極評估並推薦高雄；對此，龔明鑫回應「輝達也跟我們表示不排除其他地方!」

民進黨立委賴瑞隆質詢提到，高雄努力爭取輝達落腳，若輝達海外總部不在台北，高雄會是適合地點，有沒有可能用政府力量，協助企業到高雄設總部？

龔明鑫表示，輝達有自己的考量，也還在關心北士科這塊地，「據我們了解，輝達也跟我們表示不排除其他地方」，無論企業到台灣設總部或研發中心，不會只有輝達一家而已，還有其他很多企業，都會歡迎；至於是否有機會爭取輝達總部進駐高雄?這要看輝達的期待。

賴瑞隆指出，過去中央投資與重大科技產業布局多集中於北部，導致南北發展不均。然而，高雄在近年產業轉型下，已形成全台最完整的AI及半導體供應鏈基礎，從台積電進駐高雄楠梓園區，到多家AI伺服器與智慧製造業者陸續設廠，高雄的產業聚落能量已與國際科技趨勢緊密接軌。

賴進一步表示，高雄不僅擁有豐沛的人才與產學合作能量，市府與中央積極推動的「亞洲新灣區」及「高軟園區」已吸引眾多新創與國際企業進駐，加上土地取得便利、水電供應穩定、交通便捷、生活環境宜居等條件，高雄完全具備輝達總部落地的最佳環境。

賴瑞隆強調，輝達總部設址因台北土地取得困難、行政限制與成本過高等問題而「卡關」，不僅延宕投資進程，也不利於台灣整體科技產業的長遠布局。他呼籲積極推薦輝達評估高雄作為總部選址的可行性，並提供積極誘因，展現政府推動南向創新與均衡發展的決心。

