他離開辦公室開始創業、沒有「B計畫」現擁10家餐廳曝穿「雞服裝」心路歷程

美國創業家喬·豐塔納 （左，Joe Fontana）接受媒體專訪，透露成功創業過程。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國創業家喬·豐塔納 （Joe Fontana）曾擁有一份穩定的工作，但他為了實踐自己熱愛的事，開創餐飲事業，創業之初就決心設定了沒有「B計畫」，如今擁有10家餐廳，成為美國各大媒體報導的紅人。

豐塔納曾表示：「這裡沒有B計劃。要嘛殺人，要嘛被殺。」豐塔納曾在加州有一份穩定的辦公室工作，但格子間的生活讓他苦不堪言。 他說：「我想做自己熱愛的事情」，對他來說，這份熱愛就是美食。

請繼續往下閱讀...

他找到了一位老師，利用週末時間學習烹飪的商業知識，並在海濱夜市經營食品車。這段磨練催生了他的第一個餐廳「肉丸共和國」（Meatball Republic）。他在Kickstarter上籌集了2.5萬美元，並透過快閃店吸引了一群粉絲，但這家餐廳最終未能開業。這些經驗讓他銘記在心。

轉捩點發生在豐塔納在聖地牙哥的Crack Shack餐廳品嚐納許維爾辣雞三明治的時候。他說：「我完全被納許維爾辣雞的味道迷住了」。這份迷戀催生了他一份長達七頁的商業計劃，以及一個深夜給朋友的電話：「這東西一定會火。我們必須火起來。」

說服妻子意味著又一次飛躍。妻子問 ：「你想賣掉我們剛買的第一棟房子，搬回冬天氣溫只有零下14度的芝加哥，開餐廳嗎？」他回答，「芝加哥是我們的家，也是他相信納許維爾辣雞能夠火起來的地方。」

一位朋友有一塊空地，豐塔納看到了機會，他不僅可以找到工作，還可以打造一個可擴展的品牌。他的妻子同意了，於是2017年，Fry the Coop在伊利諾州奧克朗開了第一家店。但銷售情況卻慘不忍睹。絕望的豐塔納買了一套「雞服裝」，站在外面招手攔車。

如今，Fry the Coop已在芝加哥發展到10家分店。 Fontana 的足跡已從夜市延伸至《華爾街日報》、《彭博》和《今日美國》等媒體的報導。他的美食以及他的故事，如今透過媒體和熱門貼文傳播到數百萬人。這份努力轉化為動力，而風險也正在獲得回報。

