AI需求助攻 國巨9月營收116.81億元創新高

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於AI相關應用的需求持續強勁，以及歐美地區夏季假期結束所致，被動元件大廠國巨（2327）今（8）日公布9月營收116.81億元、月增8.57%、年增12.15%（若以美元換算，單月營收月增7.70%、年增17.66%），創下單月營收歷史新高紀錄。

國巨指出，第三季自結營收330.87億元、季增0.96%、年增4.25%，創下單季營收歷史新高紀錄 （若以美元換算，單季營收較上季增加3.92%，較去年同期增加11.91%）；累計今年1-9 月自結營收969.62億元、年增 5.78% （若以美元換算，較去年同期增加 8.49%）。

國巨分析，9月營收較上月成長，主要受惠於AI相關應用的需求持續強勁，以及歐美地區夏季假期結束所致。展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，國巨仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

